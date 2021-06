Société Un bail emphytéotique pour une durée de 50 ans permet à la Mel d’obtenir des garanties.

Dans le milieu estudiantin et festif liégeois, cela fait un "bail" qu’on attendait cette nouvelle salle de guindailles, évoquée par le milieu académique, souhaitée et promise par les autorités communales. La question était toutefois où… et avec quel argent ? Suite à de longues négociations, les étudiants liégeois - ayant notamment fait appel au système de crowdfunding et aidés par la Ville de Liège - ont pu jeter leur dévolu sur cette salle, dans le quartier de Droixhe, hors de la zone d’habitat mais proche de toutes les voies de communication. Comme l’indiquait lors du dernier conseil Willy Demeyer, cette solution est aussi un petit échec… car mieux soutenu (par d’autres niveaux de pouvoir), la localisation aurait pu être plus centrale (au Sart-Tilman ?).

Il n’en reste pas moins que cette salle est aujourd’hui une réalité et, lors du dernier conseil de ce 28 juin précisément, le Collège a proposé au Conseil communal de soutenir cette implantation "d’intérêt général dans un site en pleine requalification et répondant aux standards recherchés pour satisfaire la demande légitime des étudiants de disposer d’un lieu festif et sécurisé".