La gestion des plus précarisés critiquée… une nouvelle fois.

C’était écrit… la crise sanitaire, sociale, culturelle et économique en cours depuis le début de l’épidémie de Covid-19, s’est logiquement invitée à la table du conseil communal de Liège, réuni pour la première fois depuis le début de la crise ce lundi soir. L’occasion pour le bourgmestre de faire le point sur les efforts réalisés depuis plusieurs semaines. Dont la distribution de masques… “Après un premier envoi postal, la distribution du 2e masque par habitant a débuté ce lundi 25 mai et se terminera le vendredi 29 mai. Ce lundi, ce sont 18.055 masques qui ont été distribués”. Rien à signaler…

Mais ce lundi soir, il s’agissait aussi de répondre aux critiques, notamment concernant la gestion des plus précarisés. Parmi les principaux reproches en effet, celui de la gestion des sans-abri à Liège. On le sait, suite à la fermeture des centres d’accueil et de nuit, la Ville a organisé via le collectif Astrid, un accueil des sans-abri, au parc Astrid de Coronmeuse ; 75 personnes ont ainsi pu y trouver refuge, sous tente (individuelle) tandis que 200 tentes étaient distribuées… des aides alimentaire et sanitaire y ont également été organisées.

Ce fut loin d’être assez estiment toutefois le PTB et Vert Ardent, les plus catégoriques sur cette question. “Pour nous en effet, c’est le gros point noir de cette crise”, a commenté Sophie Lecron évoquant ces centaines de SDF oubliés… et de rappeler, tout comme Caroline Saal de Vert Ardent, la possibilité suggérée de solutions “en dur” comme ce fut le cas dans d’autres villes. La réquisition d’hôtels vidés de leurs clients ? Inadaptée vue l’épidémie estime pourtant la Ville de Liège qui a déjà largement défendu son point de vue.

Aujourd’hui, la problématique n’est toutefois pas derrière Liège, raison pour laquelle la question de l’après-crise fut aussi abordée. Et de réclamer dès lors des solutions structurelles pour les SDF du parc Astrid mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont trouvé refuge dans les camps de fortune et aujourd’hui aidés par de nombreux bénévoles.