Le policier liégeois est entré en revalidation.

Blessé d'une balle en pleine tête le 9 septembre dernier lors d'un contrôle de police, Maxime Pans est entré en revalidation et a quitté l'hôpital, ce mardi.

"Bien que le chemin soit encore très long et difficile" indique sa famille, "nous saisissons l'occasion pour vous remercier, tous, sincèrement. Ni Maxime, ni nous, n'aurions tenu le coup sans votre soutien. Nous désirons mettre en avant, tout particulièrement, le personnel du CHR de la Citadelle. Les infirmières, les chirurgiens, les kinés, les médecins, les psychologues, la sécurité, la Direction,... tous ont fourni un travail incroyable. Les interventions chirurgicales, les soins, la communication à la famille, tout était parfait. C'est grâce à cette grande et fabuleuse équipe que Maxime peut passer cette nouvelle étape. De tout notre cœur, merci. Maxime et sa famille."