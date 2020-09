En rentrant chez lui vendredi matin, le célèbre avocat liégeois Pascal Rodeyns avait retrouvé à le corps sans vie de son compagnon, Mbaye Wade, à leur domicile. L'homme gisait au bord d’un lit situé au 2e étage de l’habitation.

Mbaye Wade avait été poignardé à plusieurs reprises, au niveau du thorax et de la gorge. Pascal Rodeyns a immédiatement prévenu les secours et les forces de l’ordre. En état de choc, il a été pris en charge par les secouristes. Pour Mbaye, il n’y avait malheureusement plus rien à faire.

Le parquet de Liège a été prévenu du drame et a immédiatement dépêché un médecin légiste.

Après l'autopsie menée ce samedi, le médecin légiste a pu établir que le premier coup de couteau reçu par la victime, au niveau du cœur, a été fatal. Aucune plaie de défense n'a été relevée : la victime ne s'attendait donc pas à être agressée.

La mort s'est produite entre jeudi 23h et vendredi 3h du matin. Des analyses approfondies vont être menées pour déterminer avec plus de précision l'heure de la mort.

Pour l'heure, aucun suspect n'a été interpellé dans cette affaire.