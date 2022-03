A travers Liège Métropole, les Bourgmestres de l’arrondissement de Liège intensifient leur collaboration pour faire face ensemble aux situations d’urgence et aux besoins de solidarité rencontrés par les citoyens de leurs communes.

La crise Covid et plus récemment la gestion des conséquences dévastatrices des inondations du mois de juillet ont renforcé la volonté des Bourgmestres de se coordonner pour renforcer l’efficacité des mesures prises au bénéfice des citoyens.

De nombreuses communes sont d’ailleurs toujours fortement mobilisées aux côtés des personnes sinistrées par les inondations et souhaitent maintenir une capacité d’accompagnement à la hauteur des besoins de ces habitants qui n’ont, pour certains, pas encore pu réintégrer leur logement.

Dans ces circonstances dramatiques, les Bourgmestres marquent leur plein soutien au peuple ukrainien victime de ce conflit et soulignent leur solidarité et empathie avec les réfugiés qui fuient les zones de combat, avec une pensée particulière pour les enfants parfois obligés de partir seul.

Face à la crise humanitaire qui prend de l’ampleur au 10e jour de la guerre en Ukraine, les Bourgmestres de Liège Métropole ont fait le point ce samedi sur les différentes mesures de soutien et de mutualisation des ressources qu’ils peuvent activer pour répondre aux besoins qui apparaissent pour soutenir les populations déplacées.

L’inventaire des besoins au niveau local concerne principalement :

La procédure d’activation du statut de protection temporaire et sa traduction en anglais, ukrainien et russe

Les déplacements et l’accompagnement des réfugiés vers l’ancien Hôpital Bordet à Bruxelles pour demander ce statut de protection

La prise en charge et l’hébergement des personnes qui ne peuvent être accueillies chez des particuliers

L’accueil scolaire des enfants

Les documents d’information en plusieurs langues relatifs au statut de protection et à la possibilité d’intégration rapide des enfants dans les écoles seront mis à disposition de l’ensemble des communes de l’arrondissement.

Les déplacements vers Bruxelles pour accomplir les démarches administratives pourraient être mutualisés à l’échelle des 24 communes suivant les besoins rencontrés.

Un échange d’information sera organisé concernant la mise à disposition de logements disponibles dans les communes et ce, afin de faciliter l’accès à un logement d’urgence pour les personnes réfugiées.

Chaque commune désignera une personne de contact pour faciliter l’échange d’information entre les différentes cellules d’aide communales, "ce qui facilitera l’évaluation permanente des situations."

De nombreux citoyens se manifestent pour proposer des dons.

L’évaluation des besoins dans les pays d’accueil est en cours "et l’acheminement de dons est pour l’instant compliqué vu l’évolution rapide de la situation."

Face à ce constat, les associations humanitaires sur place préconisent des dons financiers qui pour la Belgique sont coordonnés par le Consortium 1212.

Les dons peuvent être effectués via le N° de compte BE 19 0000 0000 1212 ou en ligne via 1212.be.

Néanmoins, l’Ambassade d’Ukraine en Belgique centralise au Palais 11 du Heysel, mis à disposition par Brussels Expo, la collecte des dons en nature ( uniquement des couvertures, des denrées non périssables, des produits de soins corporels et des médicaments). Les personnes qui souhaitent apporter des dons peuvent le faire tous les jours de 8h à 20h sur le site du Heysel. Les Bourgmestres cherchent actuellement un lieu adapté au sein de l’Arrondissement pouvant servir de point de collecte afin de rencontrer l’élan de solidarité des habitants de notre territoire.

Les 24 Bourgmestres remercient "toutes les citoyennes et tous les citoyens qui, à nouveau, font preuve d’empathie et de solidarité envers celles et ceux qui sont victimes de ce conflit en Ukraine. "