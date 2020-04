On ne voyait plus, depuis le début du confinement, d'activité autour du ou plutôt des chantiers du tram à Liège. Ces travaux qui immobilisent une grande partie de la Ville en effet ont été lancés l'an dernier et vont bon train, l'objectif étant de mettre le tram en service à l'horizon 2022. Aujourd'hui, la décision est toutefois tombée : le chantier du tram de Liège a été mis à l'arrêt.

"Le contexte sanitaire lié à l’épidémie du COVID-19 ainsi que les mesures conséquentes prises par le Gouvernement en matière d’activités économiques, de confinement et de distanciation sociale ont contraint le consortium Tram’Ardent à mettre à l’arrêt les différents chantiers qui étaient en cours durant ce mois de mars", a communiqué le Tec. En effet, "Tram’Ardent travaille principalement avec des prestataires et des fournisseurs belges, français et espagnols, soit dans des pays qui connaissent des mesures similaires et une situation sanitaire aigue, ce qui provoque souvent l’arrêt d’activités essentielles à la poursuite du chantier".

L’OTW, donneur d'ordres dans ce dossier a donc reconnu l’existence d’un cas de force majeure, bien consciente de la situation actuelle et de l’impact que le COVID-19 et la période de confinement imposée par les Etats belge, français et espagnol pourraient avoir sur les prestations de Tram’Ardent.

Quels impacts ?

C'est la question que l'on se pose logiquement en bord de Meuse : quel sera l'impact sur le chantier ? Le tram qui devrait permettre de désengorger le trafic à Liège, troisième ville la plus embouteillée du pays, est en effet présenté comme LA solution de mobilité à Liège et arrondissement.

"A ce jour, il n’est pas possible de mesurer les impacts éventuels de cette décision sur le délai global du projet. Cette évaluation ne pourra être effectuée qu’à la fin de la période de confinement et lorsqu’il sera possible de reprendre pleinement l’ensemble des activités nécessaires à la mise en œuvre du chantier du Tram de Liège. Néanmoins, les équipes de l’OTW, de la Ville de Liège et du SPW ainsi que celles de Tram’Ardent restent mobilisées. Elles télétravaillent et organisent leurs réunions à distance afin de ne pas interrompre le processus de validation des études actuellement en cours, de manière telle que les chantiers puissent redémarrer dans les meilleurs délais après la période de confinement".

On précise enfin que Tram’Ardent a maintenu une équipe d’astreinte laquelle surveille quotidiennement l’état du barriérage des différentes zones de chantier et qui prendra les mesures de sécurité qui pourraient s’imposer.