Ce mercredi, neuf personnes ont dû être relogées par la ville de Liège après l’explosion qui a touché le numéro 96 de la rue de Fragnée à Liège. "Nous avons relogé ces personnes pour lesquelles aucune solution de relogement n’avait été trouvée", indique Marc Minet, chef de cabinet du bourgmestre Willy Demeyer.

Après l’explosion, la maison dans laquelle se sont déroulés les faits s’est effondrée. "Le bilan est de sept blessés dont deux personnes ont été gravement atteintes. Les secours ont été très efficaces et bien organisés. Après les faits, la procédure a été différente car en ces temps de Covid, nous avons préféré diviser les personnes plutôt que de les réunir. Il fallait assurer la distanciation sociale."

Une personne a été grièvement brûlée après avoir allumé un appareil au gaz qui aurait explosé. Une autre personne, une dame, a été ensevelie sous les gravats. "Les pompiers ont travaillé de manière très professionnelle. Ils ont avancé très prudemment."

Moins d’une heure plus tard, la victime a été sortie consciente des décombres. La ville s'est ensuite occupée des victimes. "Nous sommes intervenus sur la prise en charge sociale. A ma demande et celle du bourgmestre, le Service Sécurité et Salubrité Publique de la ville de Liège a sollicité un ingénieur pour vérifier la stabilité du bâtiment et des bâtiments situés autour. C’est assez impressionnant, quand on passe dans la rue, on ne voit pas beaucoup de dégâts, mais à l’arrière de l’immeuble concerné et des immeubles contigus, il y a eu beaucoup de dégâts. Les bâtiments ne risquent pas de s’effondrer, mais au moins cinq immeubles sont actuellement inhabitables."

Une enquête sociale a débuté pour aider les victimes à retrouver des logements dans l’attente de l’intervention des compagnies d’assurance. Les personnes ont pu brièvement rentrer chez elle pour y prendre quelques effets. Les immeubles ont été sécurisés et une surveillance est organisée par la police pour éviter que des personnes malintentionnées ne s’introduisent dans les maisons.