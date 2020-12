Ce jeudi après-midi, la cour d’appel de Liège a entamé l’examen du dossier à charge de José Happart, 73 ans, deux entrepreneurs et l’amie de José Happart qui sont soupçonnés de corruption, trafic d'influence, faux, usage de faux.

Le parquet général souhaite faire entendre d’autres personnes dans ce dossier pour éclairer pleinement la cour. L’audience a été remise pour permettre ces auditions. La cour rendra un arrêt le 7 janvier prochain pour préciser les personnes qui seront entendues.

Pour rappel, en instance, José Happart a écopé de 8 mois de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il était poursuivi pour corruption, trafic d'influence, faux, usage de faux. Des faits qu’il était soupçonné d’avoir commis entre 2004 et 2009. Le tribunal avait acquitté José Happart pour les faux et usages de faux, mais l’a reconnu coupable de corruption et trafic d’influence. L'amie de José Happart avait été condamnée à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 2.200 euros avec sursis pour la moitié.

Elle avait aussi écopé d'une confiscation par équivalent de plus de 22.000 euros. Les entrepreneurs ont écopé de 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de prison ferme tandis que l'amie de José Happart a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Le ministère public reproche aux suspects des faits intervenus lors de la vente d’un terrain, de la construction et l'aménagement d'une maison pour l’amie de José Happart, d’un prêt sans intérêt de 25 000 euros pour celle-ci, de projets pour un terrain exproprié lors de l'élargissement de l'aéroport alors que José Happart était Président du conseil d'administration mais aussi de trafic d'influence pour avoir favorisé certains entrepreneurs. Lors des précédentes audiences devant le tribunal, José Happart et l’entrepreneur qui ont comparu ont nié les faits mis à leur charge. Lors des précédentes audiences, José Happart a estimé qu’il s’agissait d’un procès "politique."