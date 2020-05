En cette période de déconfinement, la Ville a identifié 35 kilomètres de voiries à aménager…

Le groupe Vert Ardent avait réitéré sa demande ce week-end encore : pourquoi ne pas profiter du déconfinement et d’un trafic "naturellement" réduit pour offrir aux modes doux de déplacement des espaces dignes de ce nom ? Il s’agirait notamment d’éviter un retour massif de la voiture au centre alors que les transports en commun risquent, eux, d’être boudés…

Ce dimanche, les autorités communales liégeoises ont répondu présentes en dévoilant leur plan de mobilité post-confinement. Le vélo et le piéton sont au centre de toutes les préoccupations. Les mesures envisagées sont ambitieuses et audacieuses.

"En vue du déconfinement progressif, la Ville de Liège veut faciliter la marche et le vélo comme mode de déplacement", ont en effet indiqué les autorités. "En effet, le piéton et le cycliste peuvent respecter la distanciation sociale si les espaces de déplacement sont suffisants", explique l’échevin de la Mobilité Gilles Foret, "c’est pourquoi nous avons fait des modes doux la priorité de la mobilité du déconfinement".

Concrètement, 35 kilomètres de voiries pour lesquels des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes pourraient être réalisés tant par le SPW que par les services des Travaux, ont été identifiés. "Nous veillerons à aménager l’espace public au profit des piétons et des cyclistes", a promis Roland Léonard, échevin des Travaux.

Sur demande du bourgmestre, une task force sera chargée d’étudier ces propositions et de les mettre en œuvre rapidement : couloirs vélos vers les quartiers périphériques, couloirs vélos en centre-ville, sécurisations d’espaces cyclistes sur les ponts, agrandissements d’espaces partagés entre cyclistes et piétons, piétonnisation en phase test et passage de rues en rues cyclables.

Parallèlement à ces mesures, Liège annonce accompagner la mobilité du déconfinement par une mise en zone 30 km/h de la Ville, comme Verviers. En commençant par l’hypercentre. L’aménagement de stationnement du vélo sécurisé temporaire est enfin prévu, "pour permettre aux usagers qui opteront pour le vélo de pouvoir se stationner près des pôles d’activités". Et d’encourager encore les employeurs à maintenir le télétravail lorsque cela est possible… bon déconfinement.