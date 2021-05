Sacré Orage! D'ailleurs, au vu de la mésaventure qu'il vient de vivre, n'est-ce pas plutôt Tornade qu'il aurait fallu le nommer?

Orage n'est autre que l'un des cochons laineux de la Ferme des enfants. Il s'agit de cet endroit sur les hauteurs de Liège (Sainte-Walburge) bien connu pour ses activités axées sur la découverte de la vie à la ferme, l'alimentation saine, la connaissance de la nature et la protection de l'environnement.

Des travaux sont actuellement en cours sur le site afin d'installer des points d'accès à l'eau et à l'électricité en différents points stratégiques de l'arboretum. Ce qui représente plus de 400 mètres de tranchées! L'objectif est de faciliter le travail de l'équipe et des bénévoles.

Ce n'était donc vraiment pas le moment de décider de partir en vadrouille... N'est-ce pas Orage? Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé coincé dans une tranchée après avoir défoncé un coin de clôture... Orage pesant plus de 150 kg, ce ne fut pas une mince affaire de le faire sortir de cette tranchée de 40 cm de large et 90 cm de profondeur... Il aura fallu faire appel aux pompiers afin de l'aider à regagner son enclos.

Tout est bien qui finit bien puisque Orage se porte bien et qu'il a pu rejoindre ses camarades. Quant à la clôture, elle a été réparée.