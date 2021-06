Le Prix du Patrimoine et du Matrimoine pour les biens classés Cette catégorie récompensera les biens classés par la Région wallonne, totalement ou partiellement, pour lesquels les travaux de maintenance et de restauration impliquent des procédures administratives et des autorisations spécifiques.

Le Prix du Patrimoine et du Matrimoine pour les biens non classés à caractère patrimonial et matrimonial

Cette catégorie mettra en évidence tous les biens immobiliers non classés pouvant avoir une valeur remarquable, dont la date principale de construction est antérieure à 1960. Le projet doit viser une approche globale, soit de tout l’immeuble, soit au moins l’entièreté de la façade visible à rue. La mise en valeur de la composante patrimoniale et matrimoniale doit être au cœur du projet.