Le député waremmien Hervé Rigot a interpelé la ministre de la Santé.



Le député fédéral waremmien Hervé Rigot (PS) a interpellé la ministre de la Santé au sujet des patients atteints de la mucoviscidose afin de maintenir la qualité des soins.

Il existe actuellement en Belgique sept centres de référence de la mucoviscidose. Ces centres sont reconnus et financés par l’Inami en échange du respect d’une convention et de moyens importants dédiés à cette maladie complexe.



Liège compte depuis longtemps un centre de référence de la mucoviscidose, lequel est réparti en deux unités géographiques, l’une existante à la clinique de l’Espérance (futur CHC Mont Légia), l’autre au CHR de la Citadelle.

Mais selon Hervé Rigot, contre toute attente, le premier centre hospitalier cité n'est pas repris sur la nouvelle liste des centres de références publiée par l’Inami, le CHR de la Citadelle revendiquant d’être le seul site agréé à Liège.

"Du jour au lendemain, un nombre important de patients atteints de cette maladie grave et chronique sont priés d’aller voir ailleurs, dans des services souvent surchargés, sous peine, en plein hiver et à la merci d’une infection pulmonaire, d’être abandonnés dans un no man’s land médical", déplore le député fédéral waremmien.

D'où sa demande explicité en ses termes via communiqué :