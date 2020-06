Les images (vidéo) ont fait le tour du monde et aujourd'hui encore, les États-Unis connaissent de violentes émeutes, suite à la mort de George Floyd, cet Afro-Américain maintenu au sol par un policier, un genou sur le visage. Son agonie aura duré plus de 8 minutes, il est mort asphyxié !

Un peu partout dans le monde, des manifestations contre le racisme ont déjà eu lieu et, à Liège, ces photos d'un train arborant la phrase prononcée par George Floyd "Please I can't breathe", ont aussi été largement partagées.

C'est dans ce contexte qu'une manifestation en soutien à George Floyd et à cette cause avait été annoncée pour ce samedi après-midi face à la gare des Guillemins.

En cette période de (dé)confinement toutefois et vu le succès de l'annonce sur les réseaux sociaux, l'autorisation requise n'a pas pu être délivrée. La Ville de Liège se justifie en invoquant l'interdiction de rassemblement. Mais de promettre une action symbolique, afin de marquer son soutien aux valeurs véhiculées...

"Le décès tragique de Georges Floyd à Minneapolis suscite de nombreuses réactions et manifestations. Les citoyen.ne.s liégeois.e.s sont particulièrement sensibles aux problématiques liées à la discrimination et plusieurs personnes ont fait part au Bourgmestre de leur souhait d’organiser une action sur l’espace public", a indiqué ce vendredi le Collège communal. "La Ville de Liège, qui occupe la vice-présidence des villes européennes contre le racisme, est particulièrement sensible à la cause défendue. Willy Demeyer a pris contact avec ces différentes personnes pour déterminer quelle action symbolique pourrait être envisagée en regard des mesures fédérales d’interdiction de rassemblement".