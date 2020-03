Ce sont ses proches qui l'ont fait savoir, ce mardi... Pierre Arnould, ingénieur architecte prolifique et amoureux de sa ville, Liège, est décédé des suites d'une longue maladie, ce lundi 23 mars, à l'âge de 73 ans.

Il vivait depuis plusieurs années dans la Cité sociale du Bernalmont, qu'il avait lui-même dessinée. Régulièrement, il contactait les médias pour évoquer ses idées, ses projets... qu'il voulait soumettre au débat public. Pour embellir sa ville et améliorer le confort de ses habitants. Simplement par passion. Il ambitionnait de "prolonger" vers la Meuse le bâtiment de l'Université de Liège au XX Août afin d'y installer le musée Simenon, de créer une tour à Bavière pour dégager à ses pieds un vaste parc, vivifiant pour le quartier d'Outremeuse. Ou encore d'enfouir certains quais pour, toujours, récupérer de l'espace (vert).

Durant sa carrière, il a notamment participé à la réalisation du CHU de Liège et de sa grande verrière aux côtés de Charles Vandenhove et de René Greisch, c'était une de ses grandes fiertés.

Plusieurs messages adressés par des amis ont déjà été relayés, comme le conseiller François Schreuer : "C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès, ce 23 mars, de Pierre Arnould, ingénieur et architecte (1947-2020), auteur de plusieurs réalisations marquantes à #Liège (la magnifique cité sociale du Bernalmont, au Thier-à-Liège, ou l'ingénierie de la grande verrière du CHU, notamment) et grand amoureux de sa ville. Les longues conversations passionnées avec lui sur l'urbanisme me manqueront."

Ou Louis Maraite : "J'apprends le décès de Pierre Arnould (73 ans), l'architecte du Bernalmont. Un génie méconnu, limite méprisé. Jusqu'au bout il a témoigné de son amour de Liège, de sa créativité, présenté des solutions techniques différentes pour les problèmes urbanistiques rencontrés. Il faisait un peu figure de "Professeur Tournesol" mais sa réalisation à la Cité "Chapeauville" au Bernalmont, avec son chauffage collectif et ses solutions innovantes en respectant l'esprit des villages liégeois, tenait du génie. Salut Pierre, t'étais un mec différent, positivement différent. J'avais encore été te voir le 27 novembre dernier dans ta Cité. On avait parlé d'arbres qui manquaient et d'un habitant qui ne les aimait pas et leur nuisait. Tu manqueras, assurément".