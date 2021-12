Au lendemain de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Liège. Pierre Stassart avait annoncé immédiatement son intention d’interjeter appel. En conséquence, légalement, le Socialiste liégeois, échevin de l’Enseignement et de la petite Enfance était toujours présumé innocent.

C’est d’ailleurs cet état de fait qui lui avait valu le soutien de son bourgmestre Willy Demeyer; un soutien que l’on croyait indéflectible. “il faut rappeler que la présomption d’innocence est un principe essentiel de notre État de Droit”, avait-on souligné à la Ville de Liège. “Mais il faut rappeler également qu’en cas de condamnation définitive, l’échevin ne pourra rester membre du Collège. En outre, le bourgmestre et l’échevin ont convenu que ce dernier se mettra en retrait des instances de la Haute École, afin de garantir la sérénité de l’institution”.

Mais aux yeux de beaucoup, ce retrait n’était pas suffisant et ce, d’autant plus que Pierre Stassart avait ensuite été déchargé de toutes ses attributions pour cause de maladie. Il était donc devenu un échevin “de rien”, ce qui ne l’empêchait pas de toucher l’intégralité de ses émoluments. Rappelons en effet que les mandataires publics ne dépendent d’aucune mutuelle et qu’il n’est donc pas question de les y verser après quelques semaines de maladie.

Cela ne plaisait pas, mais alors pas du tout aux partis de l’opposition liégeoise qui l’avaient fait savoir lors du dernier conseil communal et qui avaient, semble-t-il, l’intention de convoquer, comme la loi le permet, un conseil communal uniquement sur cette question.

Cela ne plaisait pas non plus au président de la fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden, tout comme semble-t-il, cela mécontentait le président du parti, Paul Magnette.

Est-ce l’ensemble de ces situations, voire pressions qui ont fait pencher la balance ? On ne le saura sans doute jamais vraiment, mais toujours est-il qu’en début de soirée, par un laconique communiqué de presse, Willy Demeyer a sifflé la fin de cette pathétique récréation.

“Willy Demeyer a sollicité auprès de Pierre Stassart sa démission en qualité d’échevin. À défaut de la recevoir, le Bourgmestre demandera aux groupes de la majorité l’adoption d’une motion de méfiance individuelle lors du Conseil du 31 janvier 2022”.

Rappelons que le 14 décembre dernier, le tribunal correctionnel de Liège a condamné Pierre Stassart à un an de prison avec sursis et une amende de 16 000 euros avec sursis pour la moitié pour avoir, en 2016, fait modifier les procédures lors de l’engagement dans une Haute École de la Ville de sa compagne de l’époque, une dame âgée de 48 ans.

La dame avait postulé à un emploi au sein d’une Haute École de la Ville de Liège et avait fourni une copie d’un certificat de casier judiciaire alors qu’il était nécessaire de fournir un original. Le parquet estime qu’il y a des manœuvres par une “mise sous pression de la directrice de l’instruction publique, de faire modifier les pratiques administratives suivies jusqu’alors par la Ville de Liège et selon lesquelles sous peine d’irrecevabilité, toute candidature à un emploi de l’instruction publique devait comporter un extrait original du casier judiciaire et ainsi, dans le cas d’espèce, permis de déclarer recevable la candidature de Mme X (ainsi que celles d’autres candidats) alors qu’elle ne l’eût pas été sans ce changement de pratiques.”

Le parquet reprochait également à Pierre Stassart d’avoir participé à la prise de décision de la désignation de Mme X en tant que Président de l’organe de gestion de la HEL, Président de la commission paritaire de l’instruction publique et membre du conseil communal.