Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen de l’impressionnant donner d’escroquerie au SMS à charge de Oualid, Achraf et Omar, trois hommes d’origine marocaine âgés de 28, 34 et 37 ans. Les intéressés sont soupçonnés d’avoir participé à une vaste organisation criminelle qui aurait permis de voler plus de deux millions d’euros grâce à des SMS frauduleux ! Les faits ont des ramifications internationales. Les auteurs auraient escroqué pas moins de 188 victimes rien qu’en Belgique, mais aussi dans d’autres pays.

Ce jeudi matin, ce sont plus de quatre-vingt personnes préjudiciées qui se sont présentées à l’audience préliminaire du tribunal correctionnel. Les suspects auraient acheté des cartes SIM pour envoyer des dizaines de milliers de SMS frauduleux. Dans ces messages, les utilisateurs étaient informés du fait que l’opérateur Orange aurait eu une dette envers eux après une soit-disant “erreur de facturation.”

Les personnes étaient invitées à suivre un lien internet. Il s’agissait en réalité d’un lien frauduleux. Une fois sur le site des pirates, les utilisateurs étaient invités à fournir des informations bancaires permettant ensuite aux malfrats de vider leurs comptes. La justice liégeoise va examiner des faits qui se sont produits entre février 2018 et mai 2021. D’autres pays ont également été touchées par les manigances des intéressés. Des personnes lésées provenant de toute la Belgique se sont manifestées. Ce jeudi, le tribunal a constaté que certaines parties civiles n’avaient pas été valablement citées. Le tribunal a mis sur pied un calendrier. Deux dates en 2022 ont été choisies pour examiner le dossier. La juge a d’ores et déjà prévu que les débats se tiendraient les matins et les après-midi de ces deux jours.