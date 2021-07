Suite aux inondations qui ont fortement touché la région liégeoise, voici quelques indications sur les voies non-praticables. Elles sont effectives jusqu'à 7h au moins. Ce jeudi soir, La Meuse avait débordé sur différents quais inaccessibles à la conduite.

- Fermeture de la A25, dans le sens Cheratte vers Liège à hauteur de Wandre.

- La liaison E25 entre Embourg et Burenville est fermée dans les 2 sens

- La rive droite et la rive gauche de la dérivation sont fermés

- Fermeture du quai sur Meuse jusque Coronmeuse dans les 2 sens

- la rive gauche de la Meuse dans le sens Seraing-Herstal est fermée à hauteur du rond point Armand Stevart

- Sur la rive droite, fermeture de la rue d'Ougrée jusqu'au quai Mozart.

- Fermeture de tous les axes vers Chênée et Angleur