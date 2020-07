C'était dans l'air... après Fléron qui a rendu obligatoire le port du masque sur son marché, la Ville de Liège fait de même. Ce samedi en effet, le bourgmestre de Liège Willy Demeyer a fait savoir que le port du masque serait désormais obligatoire sur le marché de la Batte et ce, dès ce dimanche 19 juillet.

Le Bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, rappelle que "depuis les mesures de déconfinement autorisant la reprise des marchés, les mesures prises par la Ville de Liège pour organiser le marché de la Batte ont évolués en fonction de l'évolution générale des chiffres de la pandémie (augmentation du nombre d'exposants, augmentation du nombre de clients, accès en "famille" autorisé, ...) et des prescrits du Gouvernement fédéral". Ainsi, ce sont aujourd'hui 50 agents de police et communaux qui sont mobilités chaque dimanche pour assurer le bon déroulement de ce marché qui attire les foules. "Depuis le week-end dernier, le nombre de points d’accès au marché a été portés à 6 (Passerelle, Pont Maghin, Carrefour Cité – Goffe, Ilot Saint-Georges, Rue Hongrée et Saint Jean-Baptiste) afin de maîtriser les flux d’entrée et de sortie".

"Néanmoins, les chiffres annoncés hier et confirmés ce jour nous obligent à analyser à nouveau les risques et les mesures prises en fonction de cette dégradation du contexte", poursuit le bourgmestre.

Au vu de la situation, la décision a donc été prise de rendre le port du masque obligatoire dans le périmètre du marché de la Batte dès ce dimanche 19 juillet.

Et d'insister pour que le public qui se rend au marché se répartisse sur les 6 points d’accès mis à disposition et ce, afin d’éviter au maximum la formation de files aux abords du périmètre.