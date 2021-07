Le projet Bulle de Répit sera très bientôt une réalité. Dans quelques semaines, les mamans et papas solos souhaitant s’accorder des moments de répit et bénéficier d’un soutien et d’un accompagnement psychologique en auront la possibilité.

Il y a plusieurs mois, Julie Fernandez Fernandez, échevine des Solidarités, de la Cohésion Sociale et des Droits des Personnes a eu l’idée de créer des bulles de répit pour les familles monoparentales. La Mado et l’ASBL Animation&Créativité ont travaillé de concert avec le renfort du Centre J et du Département des Services Sociaux et Proximité pour mener ce projet à bien.

Le local se situe au 7 de la rue de l’Official, à l’îlot St-Michel. La volonté de l’échevine était de trouver un lieu dans le centre-ville, accessible à tous. Après quelques travaux, le local est maintenant prêt à accueillir les enfants et leurs parents.

Les premiers accueils seront organisés du 16 au 31 août pour des enfants de 2 ans et demi à 7 ans. Ils seront pris en charge par les agents jeunesse et interG. Au programme : activités ludiques et créatives. Ces premiers contacts seront l’occasion pour les équipes de rencontrer les familles.

Julie Fernandez Fernandez est aussi sensibilisée à la problématique de la garde des enfants des parents étudiants. En effet, il n’est pas toujours facile de concilier des périodes d’étude et d’examen avec la garde d’un enfant. L’échevine a décidé de réserver des places pour ces enfants lors des deux dernières semaines du mois d’août afin de permettre à leurs parents d’aborder une éventuelle seconde session plus sereinement.

En complément de ce nouveau projet, tous les stages organisés par la Ville de Liège seront gratuits cet été.

Informations pratiques : Inscriptions au Centre J (centrej@liege.be – 04/223.00.00). Ouvert de 9 à 16 h (possibilité de garderie le matin et/ou le soir sur demande). Gratuit