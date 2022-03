Dans le cadre du bicentenaire de la naissance, à Liège, de César Franck et des événements qui lui sont/seront consacrés tout au long de cette année, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) et le label de musique classique belge Fuga Libera annoncent la sortie de la première intégrale symphonique et concertante de ce compositeur d'origine liégeoise présenté comme ayant révolutionné la musique française du XIXe siècle.

Il s'agit d'un coffret de 4 CD, qui "rassemble l’intégrale de la musique symphonique et concertante du compositeur, présentée par ordre chronologique et interprétée par l’OPRL. Il réunit cinq chefs d'orchestre, deux pianistes et un chœur et comporte plusieurs nouveaux enregistrements : la première version du Morceau symphonique de Rédemption (inédite au disque), le poème-symphonie Psyché, des œuvres rares ou inédites pour piano et orchestre mais aussi l'orchestration par Gabriel Pierné du Prélude, Choral et Fugue pour piano", précise-t-on à l'OPRL.

La parution de cette intégrale constitue l’un des temps forts des événements mis en place par l'OPRL pour ce bicentenaire. Fidèle au compositeur, l'OPRL a joué César Franck dans plus de 100 salles, dont 70 à l’étranger! C'est une véritable "signature Franck" que l’on retrouve sous la baguette de François-Xavier Roth, Christian Arming, Hervé Niquet, Pierre Bleuse et Gergely Madaras, l'actuel directeur musical de l'OPRL. A leurs côtés, citons les pianistes Cédric Tiberghien et Florian Noack ainsi que le chœur de Radio France dirigé par Lionel Sow.

"Pour l’OPRL, un bicentenaire César Franck, c’est comme un étendard qui va du passé au présent. Son œuvre symphonique et concertante, confiée à plusieurs chefs d’orchestre éminents, a marqué leurs parcours : l'Orchestre a su leur transmettre sa passion pour cette musique et surtout cette continuité de style qui se ressent à travers tous les interprètes qui l'abordent avec nous. Encore aujourd’hui, il est incroyable de pouvoir entendre combien Franck correspond parfaitement à la sonorité riche et dense, et pourtant fine, de l'OPRL. Je suis convaincu qu'il était indispensable de réaliser cette intégrale à ce moment crucial du bicentenaire et que la redécouverte de plusieurs inédits lui redonnera une autre actualité", relève Daniel Weissmann, directeur général de l’OPRL.

La sortie est prévue début avril, le 1er avril au Benelux et le 8 avril dans le monde et sous format digital (https://lnk.to/Franck_CompleteOrchestralWorks).

A noter qu'un autre coffret Fuga Libera, cette fois avec la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, viendra compléter ce panorama dès le mois de mai avec l’intégrale de la musique de chambre.