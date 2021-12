Le parquet général reprochait aux suspects des faits qui seraient intervenus lors de la vente d’un terrain, de la construction et l'aménagement d'une maison pour l’amie de José Happart, d’un prêt sans intérêt de 25 000 euros pour celle-ci, de projets pour un terrain exproprié lors de l'élargissement de l'aéroport alors que José Happart était Président du conseil d'administration mais aussi de trafic d'influence pour avoir favorisé certains entrepreneurs. Des faits qui se seraient déroulés entre 2004 et 2009 et qui seraient donc particulièrement anciens.

Le tribunal avait acquitté José Happart pour les faux et usages de faux, mais l’avait reconnu coupable de corruption et trafic d’influence. Il avait écopé d’une peine de 8 mois de prison avec sursis et une amende de 1 650 euros avec sursis pour la moitié de la peine. L’appel a donc mis ce jugement à néant et les prévenus étaient et resteront donc présumés innocents puisque les faits sont entièrement prescrits. Dans cette affaire, certains prévenus se sont vus proposer une transaction pénale par le parquet, de manière à éteindre les poursuites à leur encontre. Certains ont accepté. José Happart, qui clame son innocence depuis le début de cette affaire, a refusé de transiger.