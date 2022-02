"La situation en Ukraine est de plus en plus préoccupante et révoltante", s'est indigné ce lundi, Mgr Jean-Pierre Delville, l'évêque de Liège. "En tant que chrétiens, notre seule arme consiste dans la prière et la communion avec la communauté de ce pays à Liège. Partout dans le diocèse, lors des messes dominicales du weekend passé, on a déjà prié pour les victimes de cette guerre scandaleuse et pour le peuple ukrainien. En plus, le pape François demande aux catholiques de faire du Mercredi des Cendres (2 mars), jour d’entrée dans le carême, un jour de prière et de jeûne".

L’évêque de Liège et le chapitre cathédral voudraient s’associer à cette démarche en invitant tout le monde à un temps de prière ce mercredi à 19 h 30 à la cathédrale de Liège. Il sera animé avec la participation du Père Mikhailo Thevtsov, administrateur de la communauté gréco-catholique ukrainienne de rite byzantin.

Le père Mykhailo Shetsov est le prêtre de cette communauté. Il a été ordonné en 2017 à Lviv (Ukraine). Avant son ordination, il était déjà marié à Natalia. Ensemble, ils ont deux petits bambins: Mathieu, 5 ans, et Martin, 2 ans et demi.

En septembre 2017, Mykhailo a déménagé de Paris à Liège avec sa famille pour exercer la fonction d'aumônier de la Communauté ukrainienne de Liège. Une fois en Belgique, il a reçu, selon la demande de Mgr Delville, évêque de Liège, et de son propre évêque Borys, la permission du Vatican pour célébrer les messes en rite latin et aider les paroisses locales en pastorale.