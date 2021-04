L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège se voit contraint d'annuler ses spectacles publics jusqu’au 1er mai inclus.

L’offre de concerts et documentaires en ligne reste toutefois disponible via la plateforme OPRL livestream! et la chaîne YouTube OPRL live!.

Lors de sa communication du 24 mars, le gouvernement fédéral a confirmé que le retour des publics dans les salles de spectacle n’était pas prévu avant le 1er mai au mieux.

L’OPRL est dès lors dans l’obligation d’annuler tous ses événements publics jusqu’à cette date.



Les détenteurs de billets pour les événements annulés seront recontactés par la billetterie pour procéder à leur remboursement.

Quant aux ventes pour les concerts du reste de la saison, elles restent suspendues.

Le Festival International de Musique de Malte, auquel l’OPRL et Gergely Madaras devaient participer avec quatre concerts du 30 avril au 3 mai, est lui aussi annulé.



