Liège : quand la "faim" justifie les moyens !

Ce dimanche, les Liégeois matinaux qui circulaient rue de la Régence ont assissté à une scène insolite... Vers 7 h30 en effet un homme de 46 ans, sans domicile fixe, marchait, la faim au ventre, lorsqu’il a aperçu dans la vitrine d’une boulangerie des viennoiseries. N’ayant sans doute pas de quoi s’offrir celles-ci, il n’a pas hésité à se saisir d’un panneau de signalisation... et de l’utiliser comme bélier pour briser la vitrine. L’homme n’aura toutefois réussi qu’à la fêler. Prévenue, la police de Liège est intervenue pour arrêter le Liégeois affamé. Ce dernier a été conduit au poste et son dossier fera l'objet d’une procédure accélérée. Cette histoire pourrait faire sourire tant les moyens déployés sont démesurés - même si la “faim” justifie parfois les moyens - mais elle nous rappelle surtout que certaines personnes manquent de tout... y compris de pain. Et que la crise ne doit pas nous empêcher d’être charitable...