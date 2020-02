Son squelette calciné a été retrouvée en août dernier à Cointe.

Le 29 août 2019, le squelette partiellement calciné d’une femme a été découvert dans le parc de Cointe, en contrebas du Panorama situé Boulevard Kleyer à Liège.

Un portrait-robot de la victime a pu être établi par les spécialistes de la Police Fédérale.

La victime est d’origine africaine et serait âgée entre 35 et 45 ans. Elle est de petite taille et mesure environ 1m60. Elle a les cheveux tressés et une dentition parfaite.

Elle portait une veste dont les boutons comportent un monogramme avec les lettres « HCC » dont les C sont entrelacés. Il se pourrait que ses boutons proviennent de la marine française. La manche d’un vêtement comportait 5 cordages tressés.

Si vous reconnaissez cette femme ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu