Un appel aux volontaires vient d'être lancé sur Liège en vue du recrutement de personnes disposées à participer à une étude clinique destinée à tester un vaccin contre le Covid-19. Cette étude, qui débutera en septembre prochain, a pour objectif d’évaluer l'efficacité dudit vaccin.

Sont recherchés des femmes (ni enceinte, ni allaitante) et des hommes âgés entre 18 et 55 ans ou de 60 ans et plus en bonne santé. Les candidats ne doivent plus fumer depuis au moins 12 mois et doivent présenter un IMC (Indice de Masse Corporelle) compris entre 19 et 29 kg/m².