Le fond de l’affaire devrait être examiné le 19 mai par la cour d’appel de Liège

L’affaire à charge de Jean-Charles Luperto qui devait être évoquée ce mardi devant la 18e chambre de la cour d’appel de Liège, a été remise au 19 mai prochain. Les magistrats ont prévu de traiter cette affaire durant toute cette journée. L’arrêt devrait être rendu un mois plus tard soit 6 ans après le début de l’affaire.

Depuis le début des accusations, Jean-Charles Luperto nie les faits mis à sa charge mais la chambre des mises en accusation de Liège a estimé que des indices existaient.

En 2014, un enfant a expliqué avoir, à plusieurs reprises, constaté que Jean-Charles Luperto se masturbait dans les toilettes de la station-service de Spy.

Après la levée d’immunité parlementaire du suspect, la chambre des mises en accusation de Liège a décidé de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Jean-Charles Luperto a été en appel de la décision de renvoi. La défense estimait que le tribunal correctionnel n’était pas compétent pour juger l’affaire car l’immunité parlementaire du député-bourgmestre aurait été levée en 2015 sur base d’un dossier incomplet.

En octobre dernier, la cour d’appel de Liège a rendu une décision de réouverture des débats et a constaté que le moyen de défense de Jean-Charles Luperto avait déjà été soulevé et ne pouvait plus être évoqué.

La cour a donc décidé de renvoyer l’examen de l’affaire en directement en appel, lui enlevant la possibilité d’une double instance. Ce mardi, la 18e chambre de la cour d’appel de Liège a remis l’affaire au 19 mai prochain pour toute la journée.