Dès ce jeudi 21 mai

La Province de Liège a annoncé la réouverture du Musée de la Vie wallonne et ce, dès ce jeudi 21 mai à 9h30.

"Le Musée de la Vie wallonne fut particulièrement actif durant le confinement en proposant différentes animations qui ont remporté un important succès. Afin d’assurer un déconfinement tout aussi réussi, en garantissant une visite confortable et en toute sécurité, une série de mesures sont proposées aux visiteurs".

On précise à la Province que l'achat des billets se fera uniquement via la billetterie en ligne. Afin de respecter au mieux les mesures de distanciation, les visiteurs peuvent sélectionner un créneau horaire et le Musée limitera le nombre de personnes à 6 toutes les 15 minutes. Dans le même esprit, les groupes et les animations ne sont pas encore autorisés.

Au niveau des mesures d'hygiène prises par le Musée de la Vie wallonne, le port du masque est recommandé, du gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée et à la sortie du musée et les vestiaires sont inaccessibles, tout comme les audioguides.

La boutique du Musée reste accessible selon les règles en application dans les commerces et les paiements électroniques sont à privilégier pour les achats. Enfin, le Centre de documentation est déjà ouvert au public depuis le 18 mai à 9h. L'accès à celui-ci se fait uniquement sur rendez-vous du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. La prise de rendez-vous s'effectue par téléphone au 04/279.20.57 ou par email à Centrededocumentation@viewallonne.be. Un seul consultant à la fois est autorisé.

Les horaires d'ouverture du Musée restent inchangés : du mardi au dimanche de 9h30 à 18h00 (dernière entrée à 16h30 afin d'assurer une bonne gestion du flux de visiteurs).