Dès ce samedi 30 mai

C omme annoncé lors du dernier Conseil communal, le Collège a évalué la situation des Maisons de jeunes et la reprise de leurs activités. En concertation avec le collectif des Maison de Jeunes, avec la CIJE (Commission des intervenants de la Jeunesse et de l'enfance) et Julie Fernandez Fernandez, Echevin en charge de la jeunesse, les conditions de sécurité pouvant permettre cette première étape dès ce samedi 30 mai ont été définies. C’est une reprise des activités uniquement en extérieur, souhaitée par les animateurs de MJ, mais aussi par les jeunes, qui est mise en place.

En toute logique, cette reprise partielle s’accompagnera de mesures de sécurité comme le port du masque pour les plus de 12 ans, d’un nombre limité de jeunes par animateur, d’une inscription obligatoire et, entre autres, d’éviter totalement les activités avec des personnes extérieures au groupe. La Ville a annoncé fournir aux centres de jeunes le matériel nécessaire permettant la reprise du lien avec les jeunes dès ce week-end.

"Après la réouverture de la Mado et du Centre J, c'est une nouvelle étape importante qui est franchie", s'est réjouit l'échevine Julie Fernandez-Fernandez.

Parmi les mesures mises en place, citons des activités en extérieur, dans l’espace public ; le masque obligatoire pour les plus de 12 ans ; l'interdiction de participation si un enfant/jeune/animateur est malade ou s’il a eu des symptômes 7 jours avant l’activité ; les enfants porteurs d’une maladie chronique ne pourront participer aux activités sans accord de leur médecin traitant (certificat médical). Pour les mineurs, les parents devront informer des symptômes de la maladie et de la façon d’y réagir ; les bénévoles qui sont repris dans les catégories de personnes à risque ne peuvent participer aux activités ; 10 jeunes maximum + 1 animateur; rassemblement devant la MJ ; inscription obligatoire ; tenue d’un carnet de bord reprenant les noms et prénoms des inscrits, des encadrants, le lieu de l’activité et les horaires. Pour garantir le suivi en cas d’urgence (jeunes et animateurs avec qui il a été en contact) ; prévoir un protocole en cas d’enfant présentant des symptômes ; pour les repas des enfants/jeunes aux activités, privilégier les pique-niques apportés de la maison ; éviter totalement les activités où l’on est en contact avec des personnes extérieures au groupe, à l’exception des animateurs et experts ; éviter des activités de contact physique et d'approche.