L’échevine liégeoise Julie Fernandez Fernandez a proposé au collège, avec le département de la Proximité et des Services Sociaux, de relancer le service courses pour les seniors et les personnes isolées. Les demandes se feront via le call center Liège Solidaire, au 0800/43.436. Le service sera ouvert aux personnes isolées, qu’elles aient plus de 65 ans ou qu’elles soient à mobilité réduite, et à certaines personnes en quarantaine, après analyse de la situation. Il y aura une livraison par semaine, tous les jeudis. La première livraison sera effectuée le 3 décembre et le call center pourra recevoir les commandes dès ce mercredi 25 novembre. En parallèle des courses alimentaires, une équipe de deux agents effectuera les courses pharmaceutiques tous les jours. Ce service sera accessible dès le 26 novembre.