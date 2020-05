Ce vendredi, le collège communal de Liège a annoncé suivre la directive ministérielle concernant le retour à l'école pour les élèves de maternelles et de primaires... soit respectivement le 2 et le 8 juin.

Nous l'annoncions ce vendredi, certaines communes estiment que le retour à l'école n'est pas envisageable vu le nombre de changements réalisés préalablement pour faire respecter la distanciation sociale. Plusieurs communes ont donc déjà annoncé que le retour serait progressif voire reporté au 8 juin pour les enfants de maternelles, comme à Ans, Flémalle ou Seraing.

Ce n'est pas le cas à Liège, comme l'a indiqué le collège des bourgmestre et échevins ce vendredi. "Conformément à l’accord intervenu au Comité de concertation de ce mercredi 27 mai et suite à la circulaire de la Ministre de l’Enseignement Caroline Désir, la reprise de l’école pour les élèves de maternelle et du primaire, s’effectuera le mardi 2 juin et le lundi 8", a précisé le collège.

Constatant en effet que l'évolution des règles sanitaires est surprenante et que "les conditions de rentrée ont fortement évolué puisque les élèves pourront désormais côtoyer leurs condisciples sans devoir respecter les précautions strictes précédemment en vigueur", la Ville de Liège évoque aussi "l’assouplissement des mesures de distanciation et l’avis positif du corps médical dont celui des pédiatres"... qui permettent d’envisager un retour à l’école pour les enfants, "privés depuis de nombreuses semaines de leur environnement scolaire et social".

Sur cette base, les écoles communales accueilleront dès le 2 juin les enfants de maternelles. Pour les élèves de primaires, la reprise normale de l’école se déroulera le 8 juin prochain. Le Collège confirme une reprise de l’école, ainsi que des garderies, selon les horaires habituels. Les examens de fin d’année restent suspendus. Et les autorités communales de remercier "l’ensemble des acteurs de l’école, qui soumis à de nombreuses mesures variant en fonction de l’analyse des répercussions de la pandémie, ont fait preuve d’une adaptabilité et d’un professionnalisme à souligner".