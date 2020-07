Vivre en ville présente assurément des avantages... proximité des commerces, accessibilité des transports en commun, magasins ouverts tard en soirée, loisirs divers etc. Mais chacun y conviendra, une ville est très souvent plus bruyante qu'un village ou qu'une rase campagne. Et ce, particulièrement si on cible un "coeur" de ville... historique.

À Liège, les autorités communales viennent de placer un dispositif visant à attirer l'attention des passants et touristes sur le fait que des riverains "vivent" dans ces quartier très fréquentés. Un premier exemple du genre est à observer depuis ce mercredi près de la Montagne de Bueren.

Dans ce site classé en effet qui offre une vue impressionnante sur une terrible volée de marches (374 au total), des panneaux ont été placés. Sur ceux-ci, on peut lire : "Zone calme, merci de respecter la tranquillité des habitants". En quatre langues, français, néerlandais, allemand et anglais.

Le choix de ce lieu n'est bien sûr pas fait au hasard. Comme l'indique le bourgmestre Willy Demeyer d'ailleurs, ces panneaux ont également été installés au Péry et dans l'impasse des Ursulines, soit dans les principaux endroits de passage liés à la Montagne de Bueren.

"La Montagne de Bueren est l'un des lieux attractifs de notre ville mais habiter une zone touristique n'est pas toujours de tout repos pour les habitant.e.s. Respecter la tranquillité des riverain.e.s et être respectueux les uns des autres ajoutera au plaisir de se croiser dans le quartier", commente le mayeur de Liège.

Il s'agit de répondre à une demande des riverains, lassés par le passage et le bruit. Reste à voir (et à entendre) si la mesure portera ses fruits...