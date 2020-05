Pour aider l’Horeca, comme à Vilnius, propose Benjamin Bodson, conseiller CDH.

Ce lundi 25 mai est synonyme de "retour" aux affaires pour de nombreux conseillers communaux… ceux de Liège notamment qui se sont fixé rendez-vous à 18 h 30 pour assister au premier conseil communal depuis le début de la crise. Pas question pour les 49 élus de se rassembler à l’hôtel de ville… certains participeront à distance et en vidéoconférence, de manière à permettre le respect de la distanciation sociale notamment.

Cette distanciation, il en est d’ailleurs question dans bon nombre d’interpellations, dont celle de Benjamin Bodson, conseiller CDH qui souligne l’effort communal à produire pour aider l’Horeca, particulièrement actif à Liège.

En marge de l’action "assiette vide" en effet, l’élu CDH suggère la mise en place d’une Task Force Horeca. Et s’inspire d’autres villes… "L’aide dont va avoir besoin ce secteur ne doit pas se résumer à une aide financière", commente Benjamin Bodson, "la réouverture des restaurants et cafés sera certainement soumise à des conditions strictes notamment en termes de distanciation sociale. Alors pourquoi ne pas suivre l’exemple de la ville de Vilnius qui a décidé de profiter de la météo clémente pour mettre à disposition de l’Horeca ses espaces publics et s’est ainsi transformée en un café/restaurant à ciel ouvert ?"

L’idée est, en effet, séduisante et ne manquera sans doute pas d’intéresser certains noms de l’Horeca liégeois… même si "ce n’est qu’une idée", admet le conseiller CDH. Une idée qui mérite à tout le moins une réflexion car elle nécessiterait, en cas de concrétisation, une fameuse organisation.

Une certitude : après trois mois de confinement sans Horeca, le Liégeois ne se fera sans doute pas prier pour rejoindre une terrasse… qu’elle soit "classique" ou à ciel ouvert. Réponse ce lundi soir au conseil communal….