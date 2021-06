Nous l’annoncions ce mardi : le maintien du port du masque est en sursis en région liégeoise. Après l’annonce de Bruxelles de réduire le périmètre où le port du masque est obligatoire aux rues très fréquentées, d’autres entités ont annoncé abandonner totalement cette obligation… dont Verviers en province de Liège. En outre, les grandes villes où cela était aussi obligatoire comme Seraing, Huy ou Waremme, ont annoncé faire de même.

À Liège ? Ce sera finalement le 26 juin prochain que le règlement relatif au port du masque sera abrogé. Comme nous l’indiquions ce mardi en effet, le bourgmestre Willy Demeyer souhaitait aussi tenir compte d’une réalité liégeoise, en cette fin du mois de juin : la hausse de fréquentation du centre-ville.

"Le centre-ville est actuellement fortement fréquenté, ce qui est en soi très positif : l’Horeca a repris ses activités, les terrasses sont prises d’assaut, les étudiants suivent à nouveau les cours en présentiel, les commerces retrouvent leur clientèle et le retour au travail est partiellement autorisé", a indiqué le bourgmestre par voie de communiqué de presse. "Traditionnellement, le début des vacances scolaires marque un ralentissement de l’activité et de la fréquentation des rues de l’hypercentre. C’est pourquoi l’arrêté sera levé le vendredi 25 juin. Dès le samedi 26 juin, le port du masque ne sera plus obligatoire sur l’espace public liégeois. Il devra toujours être porté dans les lieux visés par l’arrêté ministériel, notamment les lieux accessibles au public, les commerces, les administrations et les transports en commun (et arrêts de bus)".

Précisons également que, conformément aux décisions du Codeco, les salles de spectacles peuvent à nouveau ouvrir. Ayant reçu des dossiers complets de 4 grandes institutions culturelles (l’OPRL, l’ORW, le Théâtre de Liège et le Trocadero), c’est en accord avec l’échevin de la Culture Jean-Pierre Hupkens, que la réouverture de ces salles a été décidée, toujours en respectant certaines règles toutefois, comme un nombre de places limitées.