Moins de monde en ville c’est, logiquement, moins de crasses en rue et, par conséquent, moins de travail pour les agents du service Propreté de la Ville de Liège. En théorie du moins… car dans les faits, si les corbeilles publiques (au nombre de 4200 sur le territoire) sont moins vite remplies en cette période de confinement, la fermeture temporaire des recyparcs et l’arrêt des activités de la Ressourcerie ne facilitent pas la gestion de certains déchets à Liège.

La collecte trimestrielle des encombrants vient d’ailleurs de s’achever en Cité ardente et, le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle ne fut pas de tout repos ; ce fut d’ailleurs l’occasion pour l’échevinat de la Propreté de pousser un petit coup de gueule. Il s’adresse aux inciviques…

"Malgré les difficultés de maintenir tous les services à la population durant cette crise sanitaire, la Ville de Liège a été en mesure d’assurer l’ensemble des collectes d’encombrants trimestrielles du mois de mars", a indiqué Gilles Foret, échevin, "malheureusement, force est de constater qu’une petite minorité d’inciviques continuent à ne pas respecter ces règles et prennent la ville pour une décharge. Ce faisant, ils manquent de respect aux agents de la Propreté qui sont en première ligne et risquent leur santé pour la collectivité, à leurs voisins et concitoyens qui aspirent légitimement à un cadre de vie agréable et🏙enfin à la Ville de Liège pour l’image que leurs incivilités peuvent donner d’elle".

Malgré cela donc, ce sont 745 tonnes d’encombrants qui ont été récoltés (contre 600 tonnes l’an dernier à la même époque) par le prestataire tandis que les services de la Ville ont récolté, en plus cette semaine, 125 m3 et 8 tonnes d’encombrants ainsi que 64 m3 et 23 tonnes d’ordures ménagères… Merci qui ?