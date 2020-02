Une AG est organisée ce samedi dans les locaux de la FGTB.



Le 5 décembre dernier, les étudiants de l'ESACT se sont mis en grève et ont appelé l'ensemble des étudiants liégeois à se réunir afin de dénoncer la précarité étudiante.

La précarité, c'est-à-dire l'absence de sécurité financière permettant d’assumer ses responsabilités et ses besoins élémentaires, prend à la gorge un grand nombre de jeunes de façon croissante. Elle est source d'angoisse, d'anxiété et de stress, et rend l’avenir incertain et instable pour qui y est confronté.



Si ce mouvement n'a pas encore de forme ni de nom, il est de plus en plus partagé, se veut combatif et centré sur l'action, visant toutes les formes de précarité étudiante.



Ce samedi 29 février, une première assemblée générale est organisée dont le but est de définir le mouvement, ses objectifs et ses actions futures. L'objectif est de réunir une grande diversité d'étudiants (facultés universitaires, hautes écoles, écoles secondaires, etc) issus de différentes villes et de différentes filières.



Cette AG est organisée dans les locaux liégeois de la FGTB entre 9h et 16h. Plus de détails et plus d'infos sur cette journée sont disponibles via l'événement Facebook ICI.

Il est en outre proposé de participer aux Etats généraux du syndicalisme étudiant, lesquels sont quant à eux programmés ce dimanche 1er mars au DK à Bruxelles.



Toute indication d'une présence éventuelle est la bienvenue, notamment via l'événement Facebook, ce qui permet d'avoir une idée du nombre de personnes.