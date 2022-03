Ville solidaire et généreuse, Liège, les Liégeoises et les Liégeois sont mobilisés face à la crise humanitaire qui s'annonce.



Comme d'autres autorités communales, la Ville de Liège a pour volonté de ne laisser personne sans aide et sans soutien matériel ou logistique.

Ce vendredi, le collège a dès lors pris les premières mesures pour assurer l'urgence, notamment en prévision de ce week-end. "La situation est évaluée en permanence et fera l'objet d'adaptations en accord avec les autorités fédérales et régionales", précise-t-on.



A ce stade, toutes les personnes déplacées arrivant à Liège sont dirigées vers le Petit Château à Bruxelles (centre d'arrivée de Fedasil) si elles n'ont aucun logement en Belgique.

Elles y seront prises en charge, enregistrées et hébergées quelques jours au centre de crise (ancien hôpital Jules Bordet) avant d'être redirigées vers les communes.

Liège, Ville hospitalière et solidaire, s’est inscrite dans le registre d’hébergement du fédéral permettant aux citoyens de se signaler comme hébergeur temporaire :

https://my-formulaires.imio.be/accueil-refugies-ukrainiens/



Les personnes qui ont un logement à Liège pourront aller directement s'enregistrer au centre de crise à Bordet sans passer par le Petit Château.

L’enregistrement au centre de crise de Bruxelles est obligatoire pour tous les Ukrainiens qui veulent obtenir une attestation de statut de protection temporaire octroyé par l’Europe. C'est avec cette attestation qu'ils se présenteront à l’administration communale.



"Pour ce week-end, l’urgence est de ne laisser personne à la rue", indique le collège.

Un répondeur d’urgence est activé de ce vendredi soir à lundi matin au 0455/11.91.95.

Pour faciliter l’accueil et l’orientation des personnes en provenance d’Ukraine, un premier accueil à Liège est organisé depuis ce samedi matin à la gare des Guillemins (Kiss and Drive) avec le soutien de la SNCB. Il est accessible de 9 à 22h ce week-end.

Attention, aucun don ne sera récolté dans ce local !

Dès lundi

Dès lundi et jusqu’à vendredi, le call-center qui centralise les offres d’aides et les demandes sera à nouveau accessible au 04/221.81.11 ou par mail : aides.ukraine@liege.be .



Dès lundi, un Guichet unique est mis en place au service population étrangère rue des Guillemins. Il permettra de répondre aux questions concernant le statut administratif des réfugiés ukrainiens au 04/258.60.00.



Dès lundi également, une procédure d’inscription des enfants dans les écoles communales via la création d’un DASPA (Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) sera mise en œuvre.



La Table alimentaire et Panier solidaire seront partenaires de l’Aide alimentaire à mettre en place.

La Ville de Liège, le CPAS, les agents communaux et l’ensemble des partenaires sociaux actifs sur le territoire communal "mettent tout en œuvre pour assurer dans l’urgence, un accueil digne et rassurant aux personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, qui fuient la guerre en Ukraine."

Pour les citoyens désireux de manifester leur solidarité, le consortium 12-12 lance un appel aux dons via le compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via 1212.be.

Une coordination à l’échelle de l’arrondissement est également en cours via Liège Métropole qui rassemble les Bourgmestres des 24 communes.