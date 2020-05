Du matériel sanitaire leur a été distribué.



Les livreurs et les livreuses, en première ligne face à la pandémie de coronavirus, ont continué leur travail durant le confinement, souvent mal ou pas du tout équipés.

La Brigade de solidarité populaire de Liège a distribué du matériel de protection (masques et gel hydroalcoolique) aux coursiers et coursières de Deliveroo et Ubereats.

"Ces travailleurs et travailleuses se sont trouvés au cœur de la crise sans considération ni protection", est-il déploré par cette dernière.



Ce message de solidarité est envoyé par l'organisation dans une cinquantaine de pays européens : "Seul le peuple sauve le peuple".

Outre l'aspect sanitaire, ce sont aussi le revenu et les conditions générales de travail qui sont condamnables selon cette dernière.



Tout cela sans mentionner que les conditions météorologiques peuvent les ralentir lourdement et qu'ils ne sont pas protégés en cas d’accident.