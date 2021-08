Zakari encourt une peine de trois ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis toute une série de faits de harcèlement et de menaces, la plupart du temps à l’encontre de dames, notamment celles qui tentent de l’aider. Ainsi, il doit répondre d’avoir harcelé sa maman, des personnes travaillant aux Restaurants du Coeur, des assistantes sociales des CPAS, des voisines, mais aussi son assistante de justice chargée de mettre en place ses conditions probatoires après sa dernière condamnations pour des faits de… harcèlement…

L’homme est fort bien connu de la justice. Il devient également la bête noire des assistantes sociales du CPAS qui ont le malheur de croiser sa route. Lors de sa précédente condamnation, l’intéressé a écopé de 18 mois de prison pour avoir harcelé et menacé une de ces dames. Quelques semaines plus tard, alors qu’il recevait une lettre pour lui indiquer que la victime allait être convoquée par un médecin légiste, l’intéressé, qui semble ne définitivement rien comprendre, a recontacté les collègues de la victime au CPAS pour de nouveau se montrer menaçant. Zakari a également envoyé des messages de menaces à son voisin dont il estime qu’il lui doit de l’argent. Cette fois encore, il n’a pas hésité à menacer de s’en prendre physiquement à la fillette de l’homme !

Même avec la dame qui l’a mis au monde, Zakari se montre inopportun. Il n’hésite pas à lui envoyer d’innombrables messages à toute heure de la nuit au point que la dame a finit par également prévenir la police. Pour être clair, le seul moment où les personnes qui le connaissent sont tranquilles, c’est lorsqu’il est incarcéré. Même après avoir été condamné et une nouvelle fois mis sous mandat d’arrêt, l’intéressé semble ne rien comprendre aux relations humaines et aux limites. A tel point qu’il a été expertisé par des psychiatres pour déterminer son état mental. Et là, pas de doute, Zakari est bien responsable de ses actes, contrairement à ce qu’il tente de faire passer comme message. “J’étais sous l’effet de la boisson”, a expliqué l’homme qui fait la taille d’une armoire à glace. “Tout ça c’est enfantin de ma part. C’était une mauvaise période. Je suis tombé en dépression. Ce n’est pas moi qui dit tout cela. Je buvais énormément. C’est quelqu’un d’autre”, a poursuivi l’homme qui s’est présenté à certaines de ses victimes comme étant Hitler ou un adorateur de ce dernier. L’homme a estimé que tout était arrangé car il s’était excusé auprès des victimes…

Le parquet a trouvé l’explication un peu courte et a rappelé, comme lors de chacune de ses comparutions, que les excuses ne suffisaient pas à faire disparaitre les faits. Zakari a estimé qu’il avait commis ces débordements à cause de la pandémie “Je ne pouvais rien faire à cause du Covid, même pas me rendre dans une salle de sport. En prison, ils ont installé une salle de sport sous le préau. J’ai pris de la masse musculaire”, a poursuivi l’homme qui était judicieusement entouré de deux policiers aussi impressionnants physiquement que lui. Ce à quoi le parquet a répondu que l’intéressé n’avait pas attendu le Covid pour commettre des faits délictueux. Me Reynders, à la défense, a qualifié son client “d’emmerdeur.” Mais l’avocat a estimé qu’il ne suffisait pas d’être un “emmerdeur” pour être reconnu comme étant un harceleur. L’avocat a plaidé l’acquittement pour certains faits et la peine de travail pour son client qui n’a plus droit à aucune mesure de faveur.