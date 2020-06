C'est un procédé auquel les pouvoirs publics et autres institutions ont de plus en plus recours. Non seulement dans une logique de préservation de l'environnement mais aussi parce que cela comporte divers avantages. Ainsi, après avoir accueilli des moutons dans les coteaux de la Citadelle, la ville de Liège souhaite désormais étendre les zones d'éco-pâturage. Un marché public a ainsi été lancé en vue d'assurer de la sorte l'entretien de certaines parcelles sur le territoire communal.

"Depuis juin 2017, la ville de Liège a décidé de promouvoir l'éco-pâturage de certains espaces semi-naturels ouverts, comme les pelouses et prairies. Ces espaces étant parfois pentus, et par conséquent difficiles d’accès, la gestion de ces parcelles avec des machines classiques était très compliquée à mettre en œuvre et onéreuse", souligne Gilles Foret, échevin liégeois en charge de la transition écologique.

Avec la collaboration de l'ASBL Rosa Canina (Bassenge), un troupeau d'une septantaine de moutons a ainsi été installé dans les coteaux de la Citadelle afin d'entretenir l'espace.

Cette pratique permet non seulement de favoriser la biodiversité mais aussi d'appliquer un mode de gestion différenciée, soit moins énergivore, adaptée au milieu et moins coûteuse. Cela contribue également à restaurer un mode de gestion ancestral des talus et friches ainsi qu'à renforcer le caractère bucolique et touristique des zones pâturées.

Trois autres sites sont visés, à savoir le verger de Fayenbois, la Chartreuse et le parc de Cointe.

Le marché, dont le montant s'élève à un peu plus de 33 000 €, prendra cours le 15 juillet prochain pour se clôturer à la date du 15 mai 2022.