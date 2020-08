Un jeune homme âgé de 18 ans encourt 90 heures de travail ou 6 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir frappé sa maman à plusieurs reprises. En réalité, l'intéressé ne supporterait pas d’être contrarié lorsqu’il souhaite quelque chose. A chaque refus de sa maman, il lui porterait des coups, alors même que parfois elle est endormie ! Lors de sa comparution devant le tribunal, il devait répondre de trois scènes de coups commises le 20 novembre 2019 et les 20 février et 7 mars dernier. Le prévenu a nié les faits.

Sa maman assure seule l’éducation de son fils, elle semble à bout de nerfs. "Cela fait deux ans que l’on a des problèmes", a expliqué la dame devant le tribunal. "Avec sa copine, ils ont volé la voiture de la maman de celle-ci. Nous vivons dans une ambiance malsaine avec drogue, alcool et tentatives de suicide. Quand je n’adhère pas à ce qu’il veut, ce sont des crachats et des injures. Il a déjà été aidé. C’est la 4e fois qu’il fait la troisième année. Il a été scolarisé dans six écoles différentes. Il est dans le déni. Sa vie c’est le divan, le lit et ne rien faire. Si je lui parle, il me dit de fermer ma gueule."

Selon la dame, elle ne demande pas grand chose. "Je lui demande d’aller à l’école, d’être correct, d’avoir du respect pour tout le monde. Il s’est fait virer de l’école. Il a fallu que je le menace pour qu’il s’inscrive. J’aimerai qu’il avance dans la vie. La vie est belle. Mais quand il est frustré, c’est moi qui prend. On a parfois des bons moments. Je l’aime à l’infini, je fais comme je peux, mais il n’accepte jamais de se faire aider."

Selon le jeune homme, il n’a aucun problème. "Je n’ai rien fait. J’ai déjà pensé à partir. Elle a un problème. Sa mère était déjà bipolaire. Ses soeurs sont dans des hôpitaux psychiatriques. Je ne connais pas l’origine des bleus qu’elle a sur elle. Elle s’est fait des bleus. Je suis impulsif, mais sinon, je sais me contenir." Le parquet n’avait pas la même vision que le prévenu et a estimé les faits établis. La défense a plaidé l'acquittement.