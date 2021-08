Guy, 54 ans, encourt une peine de 10 mois de prison ferme pour avoir commis un outrages aux moeurs alors qu’il se trouvait à l’extérieur de la gare des Guillemins. L’intéressé, sans domicile fixe, vit dans une tente non loin de la gare. Les faits se seraient produits le 27 mars dernier. C’est un témoin qui a prévenu les secours. Ce dernier a expliqué aux services de police qu’il avait remarqué qu’une dame et sa petite fille se trouvaient à la gare des Guillemins lorsqu’elles ont croisé le chemin de Guy dans un ascenseur. Ce dernier, selon le témoin, se serait masturbé en regardant en direction de la dame et la petite fille alors qu’elles se trouvaient à l’extérieur sur le devant de la gare.

Toujours selon le témoin, Guy aurait regardé la fillette en continuant son geste. Les images de vidéo-surveillance de la gare ont été saisies. Sur celles-ci, les enquêteurs ont découvert que Guy s’était bien retrouvé dans l’ascenseur avec la dame et sa fille. Malheureusement, aucune caméra n’a été posée à l’extérieur de la gare. Il n’y a donc aucune image de la scène qui se serait produite à cet endroit-là ce jour-là. La dame et la petite-fille ont préféré quitter les lieux et n’ont pas attendu l’arrivée de la police. “ C’est là où je dors, mais ce n’est pas vrai, il n’y avait personne”, a expliqué Guy. La juge a demandé au suspect si il avait vu une petite fille. “Il n’y avait personne. Il n’y avait pas d’enfant.” Guy a changé plusieurs fois de versions concernant les faits. Il a déclaré qu’il avait des pulsions et qu’il avait des difficultés à gérer. Il a expliqué qu’il consomme de l’alcool et a des problèmes psychologiques. L’homme était complètement incohérent. Il a déclaré qu’il n’était pas à la gare le jour des faits.

Il a admis s’être déjà masturbé en public, mais devant un homme qui se trouvait dans un escalier. “Je ne m’étais pas masturbé parce qu’il n’y avait rien”, a-t-il expliqué. Guy a dit qu’il se trouvait bien dans l’ascenseur pour ensuite prétendre qu’il n’y était pas alors qu’il a été filmé dans l’ascenseur avec la dame et l’enfant. Le psychiatre qui a expertisé Guy a estimé que le prévenu banalisait les faits. Selon le parquet, Guy n’a pas vraiment conscience de son environnement et ne réalise pas vraiment la gravité des faits. “Il n’a pas la pleine capacité de contrôle de ses actes”, a estimé le parquet de Liège.

Il y a un risque de récidive élevé dans son chef selon l’expert qui a relevé une forme de handicap mental. La défense a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute ou le sursis probatoire. La décision sera rendue dans le courant du mois d’août.