Après une catastrophe sans précédent dans l’histoire du pays, ayant provoqué la mort de dizaines de personnes et ayant rendu inhabitables des dizaines de milliers de logements, l’heure est avant tout à l’entraide. Mais déjà, des voix s’élèvent sur la gestion de la crise… Sans pointer du doigt une cause “immédiate”, nous constaterons que des alertes avaient aussi été lancées… il y a très peu de temps ; comme en témoigne cet article que nous publiions, en novembre 2013 et qui relate une étude menée à l’Université de Liège qui évoque de probables (et terribles) crues en région liégeoise, durant ce siècle… rappel ci-après.

Liège sous eau en 2100 ? (11/2013):

De l’eau… partout à Liège. Inondant les quais et les trémies, envahissant les rues de l’hypercentre, noyant le piétonnier et s’engouffrant dans toutes les caves. Un tel scénario est-il encore envisageable à Liège ? De mémoire de vieux Liégeois, pareille catastrophe n’a plus été observée depuis de nombreuses années. Certains se souviennent des inondations de 1925 et 1926 mais depuis… Liège a notamment effectué des travaux de rehaussement de ses berges qui lui avaient d’ailleurs permis d’être relativement épargnée en 1993, lors de la dernière grosse montée des eaux.

Et pourtant ! Selon un scénario envisagé par une équipe de chercheurs de l’Université de Liège, dont Benjamin Dewals, ingénieur en hydraulique, une inondation exceptionnelle devrait toucher la vallée de la Meuse à l’horizon 2100. Et d’évoquer des dégâts cinq fois supérieurs à ceux que la région a connus ces dernières années.

D’après les recherches effectuées, les causes sont multiples mais sont bien sûr liées au réchauffement climatique. Avec une vision pessimiste, le débit des eaux augmenterait de quelque 30 % à l’horizon 2100. Par ailleurs, “notre étude se base sur une crue qui apparaît à peu près tous les cent ans”, expliquait le chercheur.

Et pour la première fois en Région wallonne, une étude “compare l’influence du changement climatique et de l’urbanisation sur les dommages futurs dus aux inondations”. L’ampleur de ces dommages serait donc liée à l’importance des crues elles-mêmes mais aussi à l’occupation du sol des terrains inondés.

L’intérêt de l’étude est donc d’être “multidisciplinaire”. Elle démontre qu’il est important d’agir dès aujourd’hui… Comment ? Indépendamment du changement climatique, “les résultats montrent qu’une politique plus restrictive d’urbanisation en zones inondables peut éviter un accroissement de 40 % des dommages”.

À bon entendeur…