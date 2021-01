Ce mercredi, c’est au tour de Stéphane Moreau et Pol Heyse de comparaitre devant la chambre du conseil de Liège pour déterminer le maintien ou la levée de leur mandat d’arrêt dans l’affaire de soupçons d’abus de biens sociaux et de détournements par personne exerçant une fonction publique.

Ce mardi, la chambre du conseil a décidé de la libération sous conditions du CEO de la firme pharmaceutique Mithra et Pierre Meyers qui avaient également été placés sous mandat d’arrêt à la suite de l’enquête menée par le juge d’instruction Frédéric Frenay. Cette enquête a mis au jour d’importantes rémunérations touchées par certains des managers de Nethys au moment où François Fornieri y était administrateur et surtout président du comité de rémunération. L’enquête porte sur des rémunérations dont les sommes dépasseraient les 15 millions d’euros.

Des sommes faramineuses qui auraient échappé aux règles imposées par un décret wallon fixant une limite aux rémunérations des dirigeants de l’intercommunale liégeoise. Stéphane Moreau est défendu par Me Adrien Masset, tandis que Pol Heynse est défendu par Mes Jean-Pierre Buyle et Me Thomas Metzger. L’audience a débuté à l’heure prévue, c’est-à-dire 9 h 30. Elle était au départ prévue pour une vingtaine de minutes, qui seront plus que probablement dépassées. Les avocats se sont peu exprimés avant l’audience, Me Masset, le conseil de Stéphane Moreau a uniquement indiqué qu’il allait demander la levée du mandat d’arrêt de son client.