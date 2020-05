Vendredi soir, un individu a été aperçu en train de taguer la porte du musée Grand Curtius, au centre-ville. La police de Liège a aussitôt été informée et une équipe s'est rendue sur place. L'intéressé était toujours présent lorsque les agents sont arrivés. Il a été appréhendé. Sur lui, les policiers ont découvert un petit couteau et du cannabis en petite quantité. Le suspect a été emmené au commissariat et privé de liberté sur instruction du magistrat de garde au parquet de Liège.

Si le fait qu'il a commis est évidemment assez désagréable, ce qui fait réellement désordre c'est que cet individu avait été libéré le matin-même par un juge d'instruction liégeois... et ce, dans le cadre d'un dossier de vente de produits stupéfiants... Il était donc déjà connu de la justice.

Du coup, samedi matin, et sans grande surprise, ce Liégeois a, à nouveau, été mis à la disposition d'un juge d'instruction. Le parquet a sollicité son placement sous mandat d'arrêt pour l'ensemble de son oeuvre...