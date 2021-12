Les autorités ont saisi plusieurs tonnes de cocaïne et d’héroïne au départ du port d’Anvers, en Turquie et en Equateur

Le tribunal correctionnel de Liège a entamé l’examen du plus gros dossier de trafic international de vente de cocaïne et d’héroïne jamais mis à jour. En effet, lors de plusieurs saisies d’ampleur, les autorités internationales ont réussi à saisir plusieurs tonnes de drogue et à mettre à jour un trafic avec des ramifications internationales, mais aussi en Belgique et plus précisément à Liège au départ d’une société de vente de produits de pitas !