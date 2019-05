Deux des personnes impliquées se sont rendues à la police

Suite à une bagarre au couteau entre au moins cinq personnes dans la rue Saint-léonard, à Liège, trois personnes ont été gravement blessées. Il semblerait qu'il s'agisse du patron d'un café, de son frère et d'un client de l'établissement.

Selon les premiers éléments recueillis sur place, Un jeune homme qui se trouvait à proximité du café “La Caravelle” aurait passé son temps à griffer une voiture stationnée dans la rue. Le véhicule, apparemment, appartenait à une personne qui se trouvait dans le débit de boisson.

L’homme est alors sorti avec des copains et s’est dirigé vers le passant. C’est à ce moment que des amis dudit passant sont arrivés. Le ton est monté et tout s’est emballé.

“Ils criaient très fort”, confie un témoin de la scène. Puis, un des types a sorti un couteau et a frappé deux de ses rivaux. Le patron du café s’est interposé entre les belligérants et a également été blessé.” Deux hommes se sont alors effondrés. “L’un d’entre eux n’était vraiment pas bien. Il a été aidé par un passant qui lui a fait un massage cardiaque et est resté comme cela jusqu’à l’arrivée des secours” Les trois blessés ont ensuite été transportés à l’hôpital où l’on a estimé que le pronostic vital de deux d’entre eux était engagé.

L'alerte a été donnée vers 13 h 45 et le smur s'est rendu sur place. Deux auteurs se sont rendus spontanément à la police.