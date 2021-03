Lors de sa communication du 5 mars dernier, le gouvernement fédéral a confirmé que le retour des publics dans les salles de spectacles n’était pas prévu dans les prochaines semaines. L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège (OPRL) est dès lors dans l’obligation d’annuler tous ses concerts jusqu’au 2 avril prochain inclus. Les détenteurs de billets pour les événements annulés seront recontactés par la billetterie pour procéder au remboursement de leurs places.



Néanmoins, grâce au travail et à l’implication des équipes et des musiciens, l’OPRL continue à proposer des concerts symphoniques qui sont retransmis en direct depuis la Salle Philharmonique sur la plateforme OPRL livestream!



Trois concerts de l’OPRL seront ainsi proposés en livestream, l’achat d’un ticket (9 euros) donnant accès, pour tout un foyer, au direct et au replay durant 7 jours. La prise de son est assurée par Musiq’3 et la captation vidéo est confiée à Evil Penguin Productions.

Le dimanche 21 mars à 16 heures, Gergely Madaras salue le retour des beaux jours avec la symphonie "Le printemps" de Schumann, la première œuvre orchestrale du compositeur, et la création de "Lumières", la nouvelle œuvre de Patrick Leterme.

Le vendredi 26 mars à 20 heures, avec le concert "Made in France", l’OPRL dirigé par Samuel Jean fait scintiller la Troisième Symphonie de Roussel et les orchestrations de Ravel. Avec, au grand orgue Schyven, Olivier Latry, titulaire de l’orgue de Notre-Dame de Paris.

Le jeudi 1er avril à 20 heures, la cheffe suisso-australienne Elena Schwarz dirige la Quarantième Symphonie de Mozart et le Premier Concerto pour violoncelle de Chostakovitch, créé en 1959 par Rostropovitch.