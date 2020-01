La faculté d'architecture de l'Université de Liège, l'ASBL Pierres & Marbres de Wallonie et le GAR-Archives d'architecture organisent un cycle de conférences en février (les 3 et 18) et en avril (le 29) sur le thème "La pierre : vers une diversité architecturale urbaine et paysagère".



Les différents partenaires proposent, à partir du questionnement du matériau naturel qu’est la pierre, d'explorer les trois thématiques suivantes : les intensités et les interrelations entre substrats et architecture, les mutations des matériaux naturels et politiques des espaces publics, le choix du projet et des matériaux comme une posture politique et la sublimation des matériaux pierreux en architecture.

La parole est ainsi donnée, à l'Université et au Théâtre de Liège,, à trois conférenciers internationaux de renom qui, à travers leurs projets et travaux divers, ont développé des actions et des réflexions concernant les thématiques énoncées : Juan Manuel PALERM SALAZAR, Jean-Pierre CHARBONNEAU et Gilles PERRAUDIN.

Juan Manuel PALERM SALAZAR (1957) est architecte, docteur et professeur en architecture à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria. Il enseigne le projet d’architecture et de paysage en tant que professeur invité aussi dans plusieurs universités internationales. Il est président d’UNISCAPE et directeur de la Biennale d’architecture, d’art et de paysage ainsi que de l’Observatoire du Paysage des Canaries. Fondateur du bureau d’architecture Palerm & Tabares de Nava, architectes, il accompagne la pratique par l’activité de recherche et de publication.Jean-Pierre CHARBONNEAU est un urbaniste français qui bénéficie aujourd’hui d’une longue carrière en tant que consultant en politiques urbaines ou culturelles. Il a accompagné un grand nombre de villes françaises et étrangères dans l’élaboration de leur politique urbaine depuis la conception du projet jusqu’à sa réalisation en passant de l’échelle de la métropole à celle de la proximité. Il a ainsi participé à des projets territoriaux dans plus de 50 villes et à la création ou la rénovation de plus de 1 300 espaces publics.L’agence Perraudin Architectes a été créée en 1980. C’est à cette date que le projet d’une maison bioclimatique vaut à Gilles Perraudin le premier prix d’un concours européen d’énergie solaire passive et la première reconnaissance internationale. Depuis lors, l’exigence d’une architecture soucieuse des problèmes environnementaux s’affirme au sein de l’agence qui engagée de longue date dans la recherche et l’étude de solutions respectueuses de l’environnement, porte une attention particulière au processus de production dans son ensemble et aux matériaux choisis.