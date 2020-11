Une bonne nouvelle est tombée lundi après-midi pour tous les habitants d’Outremeuse, qui militaient depuis une semaine pour qu'un jardin collectif soit créé dans la rue Porte-aux-Oies.

Un accord est en effet intervenu ce lundi après-midi entre la Coopérative "Les Biens communaux" et les adjudicataires du terrain de la rue Porte-aux-Oies, afin que la Coopérative en devienne propriétaire pour y créer un Jardin de quartier, qui sera géré par l’association des habitants.

La Coopérative était chez le notaire Dusart ce mardi 10 novembre après-midi pour formaliser cet accord.

Concrètement, cela signifie cependant que la Coopérative doit encore lever, d’ici la mi-décembre, 30.000 euros pour finaliser le financement de l’achat. "Nous espérons que l’ensemble des personnes ayant soutenu ce projet nous aiderons à atteindre cet objectif, en relayant l’appel à financement autour d’elles", confie la coopérative.



"Nous sommes convaincus que ce «Jardin de quartier», qui a été rendu possible par la contribution financière de près de 400 personnes et associations, avec le relai actif de milliers d’autres, sera un vecteur de lien social et de qualité de vie dans un quartier populaire qui a été durement éprouvé, depuis plusieurs décennies, par les dynamiques de destruction de l’urbanité".

Parallèlement, des discussions se poursuivent avec la Ville de Liège et son bourgmestre Willy Demeyer, afin de trouver la forme adéquate d’un soutien public au projet, lequel soutien sera indispensable pour réaliser les aménagements, dès lors que l’ensemble des ressources mobilisées jusqu’à présent auront été investies dans l’achat du terrain.